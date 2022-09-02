У росії лісові пожежі поширилися на 122 тисячі гектарів

13:53 26 серпня Київ, Україна

Загальна площа лісових пожеж у росії за добу зросла більш ніж на 12 тис. га, до 122 тис. га.

Про це повідомляється на сайті російської авіалісоохорони у п'ятницю, 26 серпня.

"За минулу добу в росії ліквідовано 64 лісові пожежі на площі 237 га. На 00:00 мск 26 серпня 2022 р. на території російської федерації було 117 лісових пожеж на площі 122 507 га, щодо яких проводилися роботи з активного гасіння", - йдеться у повідомленні.

Найбільші площі лісів горять у Республіці Саха (Якутія) – 74 667 га. Також значні ділянки спалахів фіксуються в Республіці Комі (15 722 га), Рязанській (14 000 га) та Нижегородській (6 500 га) областях, у Ханти-Мансійському автономному окрузі (6 992 га).



Лісові пожежі на площі менше 1 тис. га зафіксовані у Свердловській, Архангельській, Псковській, Волгоградській, Костромській та Ульянівській областях, Республіці Марій Ел, Туве, Ямало-Ненецькому автономному окрузі, а також в Алтайському та Пермському краях.



У гасінні пожеж задіяно 5 250 осіб, 912 одиниць техніки. Моніторинг з повітря проводять 63 повітряні судна, ще 43 залучені до гасіння вогню. Особливий протипожежний режим введено в 64 суб'єктах росії. Режим НС оголошено в окремих районах шести регіонів.