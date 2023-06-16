У рф кримськотатарський активіст Ансар Османов отримав 20 років в'язниці

11:42 16 червня Київ, Україна





Про це повідомляє "Кримська солідарність".



Це на 2 роки більше, ніж запросив для нього прокурор і перший такий термін у цій категорії кримінальних справ. Найбільший до цього був 19 років.



Його звинуватили у причетності до діяльності політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в росії "терористичною організацією". Південний окружний військовий суд росії засудив кримськотатарського активіста Ансара Османова до 20 років позбавлення волі. Перші 5 років він має провести у в'язниці.Про це повідомляє "Кримська солідарність".Це на 2 роки більше, ніж запросив для нього прокурор і перший такий термін у цій категорії кримінальних справ. Найбільший до цього був 19 років.Його звинуватили у причетності до діяльності політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в росії "терористичною організацією".

"Сотні зниклих, зниклих безвісти, сотні арештів і вироків за надуманими звинуваченнями, катування невинних, вибивання брехливих свідчень, практика прихованих свідків - по суті, це історія аналогічних доносів НКВС, насильницька депортація мусульман у далекі табори та тюрми, сотні дітей, які стали сиротами при живих батьках» - заявив Османов в останньому слові.

Ансар Османов був учасником руху "Кримська солідарність" і регулярно відвідував суди з політично вмотивованих справ. До арешту він працював художником-різьбяром по дереву. Нині у його сім'ї без батька зростають п'ятеро дітей.

На думку правозахисників, членів організації переслідують не за підготовку державного перевороту та тероризм, а за публічні акції прихильників партії проти політичних репресій у Криму, системну критику російської влади та масову нелояльність серед кримських татар у відповідь на події 2014 року.