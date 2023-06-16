У рф кримськотатарський активіст Ансар Османов отримав 20 років в'язниці

Південний окружний військовий суд росії засудив кримськотатарського активіста Ансара Османова до 20 років позбавлення волі. Перші 5 років він має провести у в'язниці.
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Це на 2 роки більше, ніж запросив для нього прокурор і перший такий термін у цій категорії кримінальних справ. Найбільший до цього був 19 років.
Його звинуватили у причетності до діяльності політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в росії "терористичною організацією".
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Це на 2 роки більше, ніж запросив для нього прокурор і перший такий термін у цій категорії кримінальних справ. Найбільший до цього був 19 років.
Його звинуватили у причетності до діяльності політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в росії "терористичною організацією".
Ансар Османов був учасником руху "Кримська солідарність" і регулярно відвідував суди з політично вмотивованих справ. До арешту він працював художником-різьбяром по дереву. Нині у його сім'ї без батька зростають п'ятеро дітей.
На думку правозахисників, членів організації переслідують не за підготовку державного перевороту та тероризм, а за публічні акції прихильників партії проти політичних репресій у Криму, системну критику російської влади та масову нелояльність серед кримських татар у відповідь на події 2014 року.
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