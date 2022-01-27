В результаті вибуху біля школи в Кабулі загинули 58 осіб, в т.ч. учениці

12:58 09 травень Київ, Україна

Дикий і нелюдський теракт в Афганістані сколихнув світову громадськість. Як пише французька Le Figaro, кількість загиблих від вибуху бомби біля школи для дівчаток збільшилася до 58 осіб. Близько 150 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Попередньо 58 людей загинули і 150 отримали поранення", - сказав прессекретар Міністерства внутрішніх справ Тарек Аріан журналістам, повідомляючи про жертви в результаті вибуху.

Вибух стався в районі Дашті-е-Барч, в західній частині афганської столиці.

За даними джерел Tolo News, в школі пролунали три вибухи: спочатку вибухнула машина, а потім були запущені дві ракети.

Журналісти розповіли, що більшість жертв - це дівчатка-підлітки, які закінчували школу.

Президент країни Ашраф Гані в тому, що трапилося, звинуватив угруповання Талібан і назвав атаку злочином проти людяності. За його словами, таліби такими діями гальмують мирний процес в Афганістані.

На цей момент жодна група або окрема особа не взяли на себе відповідальність за вибухи. Талібан, в свою чергу, виступив із засудженням події, зазначає Tolo News.

Сім'ї жертв звинуватили афганський уряд і західні держави в тому, що вони не змогли покласти край насильству і тривалій війні.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в населеному переважно шиїтами районі Кабула. Атака біля школи сталася в умовах, коли США готуються вивести залишки контингенту з Афганістану.

Буквально тиждень тому в Афганістані в результаті вибуху замінованого автомобіля загинули близько 30 осіб, ще не менше 60 постраждали.