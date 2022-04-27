В результаті вибуху в Афганістані загинули 30 поліціянтів

11:01 29 листопада Київ, Україна

Як стало відомо, кривавий теракт стався в Афганіcтані. Сьогодні, 29 листопада, з'явилися повідомлення про те, що в афганському місті Газні в результаті вибуху загинули близько 30 поліціянтів, близько 20 отримали поранення.

Стверджується, що всі жертви і постраждалі - правоохоронці. Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поряд з базою правоохоронців.

Жодне з екстремістських угруповань, що діють в цьому регіоні Афганістану, досі не взяло на себе відповідальність за подію.

Раніше на цьому тижні в афганському місті Баміян в однойменній провінції стався подвійний теракт. В результаті вибухів двох магнітних бомб щонайменше 17 людей загинули, понад 50 отримали поранення. Бомби були підірвані на ринку в центрі міста.