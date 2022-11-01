Внаслідок вибуху міни було зупинено лінію електропостачання 4 енергоблока ЗАЕС - Гроссі

08:25 01 листопада Київ, Україна

Вибух міни зупинив електропостачання четвертого енергоблока Запорізької атомної електростанції.



Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Вибух наземної міни перервав основну лінію електропостачання одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції, що стало останнім інцидентом, що наголошує на нестабільній ситуації з ядерною та фізичною ядерною безпекою на об'єкті під час нинішнього військового конфлікту", - заявив він.



У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметрального огородження ЗАЕС, внаслідок чого було відключено зовнішню лінію електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку №4. Натомість енергоблок №4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, із резервної лінії.