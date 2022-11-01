Внаслідок вибуху міни було зупинено лінію електропостачання 4 енергоблока ЗАЕС - Гроссі

Вибух міни зупинив електропостачання четвертого енергоблока Запорізької атомної електростанції.
Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметрального огородження ЗАЕС, внаслідок чого було відключено зовнішню лінію електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку №4. Натомість енергоблок №4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, із резервної лінії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі