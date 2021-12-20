Внаслідок вибуху бензовозу на Гаїті загинули 62 особи. Кількість жертв зростає

11:28 15 грудень Київ, Україна

Щонайменше 62 особи загинули внаслідок вибуху бензовозу в місті Кап-Аїтьєн на півночі Гаїті. Місцеві медики впевнені, що кількість жертв має зрости.



«Ми нарахували 62 випадки смерті», - сказав заступник мера Патрік Алмонор, додавши, що влада все ще шукає жертв серед обвуглених уламків у Кап-Аїтьєні, другому за величиною місті Гаїті.



Алмонор раніше описав жахливу сцену на місці вибуху, заявивши, що він бачив, як понад 50 людей «згоріли живцем» і що їх «неможливо впізнати».



За словами Алмонора, вантажівка перекинулася після того, як водій не впорався з керуванням, ухиляючись від мотоциклетного таксі.



Паливо вилилося на дорогу, і пішоходи, мабуть, кинулися збирати бензин для танкера. Бензин на сьогодні є справжнім дефіцитом у країні.



Алмонор сказав, що близько 40 будинків у цьому районі також було підпалено, але поки що немає жодних подробиць про можливу кількість жертв усередині будинків.



Найближча університетська лікарня Justinien була переповнена пацієнтами, оскільки поранених було доставлено до лікарні.



«У нас немає можливості лікувати велику кількість людей, які серйозно обгоріли», - заявила місцева медсестра.



«Боюсь, ми не зможемо їх усіх врятувати», - сказала вона, наголосивши, що місто перебуває за межею бідності і медики не мають елементарних санзасобів.



Лікар лікарні повідомив місцевій радіостанції Magik9, що там померло двоє людей і що ще 40 пацієнтів отримали серйозні травми.

"У людей обгоріло понад 60% тіла", - сказав він.



Прем'єр-міністр Генрі пообіцяв, що у місті буде розгорнуто польові шпиталі для надання допомоги постраждалим від вибуху.



Сьогодні в країні оголошено день національної жалоби за загиблими під час вибуху.