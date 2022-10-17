Внаслідок ворожого обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, є поранені

15:25 17 жовтня Київ, Україна

Внаслідок російських обстрілів 17 жовтня постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, поранено 3 людей.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Пораненим було оперативно надано медичну допомогу. Їх доправили до лікарні.



Це не перший енергетичний об'єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак з боку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня була атакована Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Придніпровська ТЕС, зазначили у компанії.

“Сьогодні (17 жовтня – ред.) ударами пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволить ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та розпочнуть роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи”, — йдеться у повідомленні.

Наразі з метою безпеки на станції знаходяться лише критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.

"Ми продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. ДПЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", - йдеться у заяві пресслужби.

У разі потреби забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні всі доступні енергоблоки, зазначили у компанії.