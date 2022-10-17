Внаслідок ворожого обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, є поранені

Внаслідок російських обстрілів 17 жовтня постраждало одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, поранено 3 людей.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Пораненим було оперативно надано медичну допомогу. Їх доправили до лікарні.
Це не перший енергетичний об'єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак з боку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня була атакована Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Придніпровська ТЕС, зазначили у компанії.
Пораненим було оперативно надано медичну допомогу. Їх доправили до лікарні.
Це не перший енергетичний об'єкт ДТЕК Енерго, який зазнав атак з боку російських військ за останній тиждень. 10-11 жовтня була атакована Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Придніпровська ТЕС, зазначили у компанії.
Наразі з метою безпеки на станції знаходяться лише критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі.
У разі потреби забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні всі доступні енергоблоки, зазначили у компанії.
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