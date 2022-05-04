Внаслідок ворожого обстрілу Авдіївського заводу загинули 10 людей

14:01 04 травня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу загинули щонайменше 10 людей, ще 15 людей поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу. Ці цифри – оперативні”, – зазначив він.



Так, додав Кириленко, інформація ще уточнюватиметься, і кількість жертв, ймовірно, може бути великою.

"Росіяни точно знали, куди цілилися: робітники якраз завершили зміну і на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому", - констатував глава ОВА.

Раніше повідомлялося, що під вогнем окупантів знову опинилося одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості в державі - ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.



Згодом росіяни двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами. Зокрема, спочатку снаряд влучив у район коксохімічного заводу, а потім – у центр міста.