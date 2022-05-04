Внаслідок ворожого обстрілу Авдіївського заводу загинули 10 людей

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу загинули щонайменше 10 людей, ще 15 людей поранено.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Так, додав Кириленко, інформація ще уточнюватиметься, і кількість жертв, ймовірно, може бути великою.
Раніше повідомлялося, що під вогнем окупантів знову опинилося одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості в державі - ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод". Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.
Згодом росіяни двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами. Зокрема, спочатку снаряд влучив у район коксохімічного заводу, а потім – у центр міста.
Згодом росіяни двічі обстріляли Авдіївку фосфорними снарядами. Зокрема, спочатку снаряд влучив у район коксохімічного заводу, а потім – у центр міста.
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