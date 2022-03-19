Внаслідок ворожих обстрілів у Києві стався обвал у житловому будинку. Фото

08:09 16 березня Київ, Україна

16 березня о 06:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку у Шевченківському районі.



Так, внаслідок попадання уламків снаряду до 12-поверхового житлового будинку, стався обвал на 12-му та технічному поверхах, також був частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок.



Станом на 07.45 ліквідовано загоряння на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев'ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається.



Підрозділами ДСНС евакуйовано 37 осіб, з них 2 особи травмовано.



Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій продовжуються.



На місці події залучено 35 осіб особового складу та 8 одиниць техніки ДСНС, у тому числі психологи Служби порятунку.