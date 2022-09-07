Внаслідок збройної агресії росії зафіксовано масову загибель дельфінів

19:50 07 вересня Київ, Україна

Відкрито кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів внаслідок збройної агресії росії.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.



Зазначається, що ймовірною причиною їхньої масової загибелі є використання суднами країни-агресора гідролокаторів (сонарів) на підводних та надводних човнах. Водні об'єкти створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин.

"З ініціативи прокуратури провели огляди та розтин китоподібних, знайдених мертвими на узбережжях. Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень до Падуанського та Ганноверського університетів в Італії та Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Також прокуратурою готуються запити щодо надання міжнародної правової допомоги до Болгарії, Туреччини та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.



Судовому розслідуванню сприяє Національний природний парк Тузловські лимани.



Як розповів Громадському радіо начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв, за останні пів року в акваторії Чорного та Азовського морів знайшли тіла близько 2,5 тисячі загиблих тварин.



За його словами, на берег зазвичай виносить лише 5% загиблих дельфінів, решта тонуть у водоймах. Тож реальна кількість загиблих ссавців може сягати 50 тисяч.



Виявлені зараз тіла дельфінів не мають характерних ушкоджень.

"На тих дельфінах, яких ми знаходимо зараз, немає слідів сіток чи відрізаних плавців. Тим більше, що спочатку війни сіток не було в морі - було заміновано", - зазначив Русєв.

Він заперечує заяви росіян про те, що дельфіни нібито гинуть від будь-якої інфекції.



За словами Русєва, потужні хвилі, що виникають там, де знаходяться російські гідролокатори, руйнують акустичну систему тварин. Дельфіни не можуть орієнтуватися у просторі та ловити рибу.

"Тобто коли рашисти кажуть, що загибель дельфінів від інфекції, вони лукавлять. Первинне – це ураження сонарами, а вторинне – ослаблений дельфін уражається вірусом і гине від інфекції”, – пояснив він.

Ще одна причина загибелі дельфінів – ворожі бомбардування. При обстрілах російськими окупантами острова Зміїний деяких загиблих закривавлених тварин течії відносили до берегів Румунії та Болгарії.