Внаслідок військової агресії рф загинуло щонайменше 500 мирних жителів Харкова

07:59 15 квітня Київ, Україна

З початку війни, розв'язаної росією проти України, в Харківській області загинули 503 мирні жителі, з них 24 дитини. Такі дані навів глава регіону Олег Синєгубов.



За його словами, лише за попередню добу ворог завдав 34 ракетні та артилерійські удари по районах Харкова. Також під обстріл потрапив Золочів та розташовані поруч населені пункти.

"По області за день вісім цивільних поранено російськими обстрілами, одна людина загинула", - додав глава ОВА.



Також Синєгубов розповів, що у регіоні складним залишається Ізюмський напрямок, там продовжуються бої. Нагадав про підірваний Силами спеціальних операцій міст із колоною російської техніки, що прямувала до Ізюма.



Крім того, над Балаклією українські захисники збили ворожий безпілотник Орлан-10, який проводив розвідку.



"ЗСУ утримують позиції та отримують чимало бойових перемог, про які не одразу можемо розповісти, адже ведуться бойові операції", - зазначив губернатор.