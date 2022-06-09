Внаслідок вечірнього обстрілу Харкова у Новобаварському районі виникли пожежі

09:29 09 червня Київ, Україна

2 особи загинули та 4 отримали травми внаслідок пожеж, викликаних вечірнім обстрілом окупантів у Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.



Внаслідок ворожих обстрілів близько 23:00 пожежі сталися у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала близько 500 кв. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи.



Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 рятувальників.



О 03:10 усі пожежі було ліквідовано.



За попередніми даними 2 особи загинули, ще 4 особи отримали травми. Інформація уточнюється.



Усього за добу з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїжджали на ліквідацію 27 пожеж, з них 16 пожеж викликали обстріли.



Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8), Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області.



Внаслідок цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.