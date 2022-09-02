Внаслідок ранкових обстрілів у Запорізькій області загинула жінка

09:55 10 серпня Київ, Україна

Уранці 10 серпня росіяни обстріляли з артилерії центр Кушугума Запорізького району. Відомо, що жінка загинула.



Про це повідомили т.в.о. міського голови Анатолій Куртєв та голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський.





Так, за інформацією Сосуновського, обстріл центру Кушугума стався о 4.00. В результаті зруйновано 3 будинки, ще близько 30 пошкоджено.

Крім того, т.в.о. мера Куртєв повідомив, що цієї ночі, за попередньою інформацією, захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети.



Він ще раз попросив мешканців Запорізької області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.