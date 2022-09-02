Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула людина

11:24 08 серпня Київ, Україна

Внаслідок артобстрілу Шевченківського району Харкова росіянами загинула 1 особа, повідомив мер міста Ігор Терехов.



Терехов повідомив про обстріл о 10.30, зазначивши, що в районі Павлова поля чути вибухи.

"Окупанти вранці 8 серпня обстріляли житловий масив Павлове поле. Точно ніякої військової інфраструктури в цьому мирному та густо заселеному районі немає", - додав він.

Загиблий, за словами мера, вийшов із дому, коли раптово почався обстріл.





Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок ранкового обстрілу ще одна людина постраждала. На місці працюють лікарі екстреної медичної допомоги.

Вночі у Харкові росіяни влучили у підприємство, де спалахнула пожежа, проте внаслідок цієї атаки ніхто з людей не постраждав. З початку повномасштабного російського вторгнення на Харківщині росіяни вбили вже майже тисячу цивільних, з яких 48 – діти.