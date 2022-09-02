Внаслідок удару росії по Умані загинув один мирний житель

16:09 09 серпня Київ, Україна

Внаслідок ворожого обстрілу Уманщини у понеділок, 8 серпня, у лікарні помер один із постраждалих.

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



За його словами, 8 серпня ворог вісім разів тероризував область ракетними загрозами. Під час однієї із повітряних тривог не обійшлося без трагедії. На Уманщині спрацювала ППО, але залишки збитої ракети пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося - отримані травми виявилися несумісними з життям", - написав глава ОВА.

Також він зазначив, що стан іншого потерпілого зараз середньої тяжкості, але стабільний.