Внаслідок удару росії по Умані загинув один мирний житель

Внаслідок ворожого обстрілу Уманщини у понеділок, 8 серпня, у лікарні помер один із постраждалих.
Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За його словами, 8 серпня ворог вісім разів тероризував область ракетними загрозами. Під час однієї із повітряних тривог не обійшлося без трагедії. На Уманщині спрацювала ППО, але залишки збитої ракети пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.
За його словами, 8 серпня ворог вісім разів тероризував область ракетними загрозами. Під час однієї із повітряних тривог не обійшлося без трагедії. На Уманщині спрацювала ППО, але залишки збитої ракети пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.
Також він зазначив, що стан іншого потерпілого зараз середньої тяжкості, але стабільний.
Раніше голова Черкаської обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі