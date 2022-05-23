Внаслідок російської агресії зруйновано понад 60 українських бібліотек

12:26 23 травня Киев, Украина

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну було повністю зруйновано або пошкоджено близько 60 бібліотек.

Про це директорка Українського інституту книги Олександра Коваль повідомила в інтерв'ю.

"На жаль, у нас немає повної інформації. Ми знаємо, що зруйновано чотири публічні бібліотеки, з яких дві обласні: чернігівська – для юнацтва та донецька – для дітей. Також пошкодження отримали будівлі 35 бібліотек у різних регіонах. Крім того, Маріуполь, щодо якого немає жодних даних, можна вважати, що всі бібліотеки отримали руйнування та пошкодження, це майже 20 бібліотек", - сказала Коваль.

Коваль вважає, що бібліотек, які постраждали внаслідок російської агресії, може бути значно більше, але поки що не всі місцеві органи самоврядування надали інформацію.

"Я бачила в інформаційних сюжетах, як росіяни заходять у бібліотеки, вигрібають усі україномовні книги і кудись їх відвозять. Але зараз не дуже вдалий час, щоб збирати таку статистику, бо ситуація щоразу змінюється. Але те, що окупанти бачать у українській літературі загрозу для себе – це свідчить про могутність книг. Книжки – це зброя: або оборонна, або наступальна", - зазначила Коваль.

Даних про зруйновані книгарні у директорки УІК немає.