Внаслідок російського вторгнення загинуло щонайменше 50 тисяч дельфінів

На тлі повномасштабної війни на території України в акваторії Чорного моря загинуло щонайменше 50 тисяч дельфінів. Найчастіше вони втрачали орієнтацію, натикалися на міни та голодували.
Про це розповів керівник наукового департаменту природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.
За його словами, в акваторії Чорного моря налічувалося два млн особин. Два роки тому їх нарахували 253 тисячі, втім, під час активної фази війни їх поменшало, адже загинуло чи не 20% китоподібних.
Про це розповів керівник наукового департаменту природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.
За його словами, в акваторії Чорного моря налічувалося два млн особин. Два роки тому їх нарахували 253 тисячі, втім, під час активної фази війни їх поменшало, адже загинуло чи не 20% китоподібних.
Русєв пояснив, що потужні сигнали вражають внутрішнє вухо дельфінів, вони отримують акустичну травму та втрачають орієнтацію.
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