Внаслідок російського вторгнення загинуло щонайменше 50 тисяч дельфінів

20:04 27 жовтня Київ, Україна

На тлі повномасштабної війни на території України в акваторії Чорного моря загинуло щонайменше 50 тисяч дельфінів. Найчастіше вони втрачали орієнтацію, натикалися на міни та голодували.



Про це розповів керівник наукового департаменту природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.



За його словами, в акваторії Чорного моря налічувалося два млн особин. Два роки тому їх нарахували 253 тисячі, втім, під час активної фази війни їх поменшало, адже загинуло чи не 20% китоподібних.

"Десь із березня по липень була активна фаза війни в акваторії Чорного моря. Було дуже багато субмарин, підводних човнів, відбувалися бомбардування та деокупація острова Зміїний. Тоді дельфіни гинули і море викидало їх на берег", - сказав він.

Русєв пояснив, що потужні сигнали вражають внутрішнє вухо дельфінів, вони отримують акустичну травму та втрачають орієнтацію.