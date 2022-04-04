Внаслідок російського обстрілу в Харкові загинули семеро людей

14:11 04 квітня Київ, Україна

Внаслідок артилерійського удару по Слобідському району Харкова як мінімум семеро людей загинули, 34 отримали поранення. Серед поранених є діти.



Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.



Обстріл стався о 18-й годині. Росіяни влучили у житлові будинки у Слобідському районі міста. В результаті щонайменше 10 будинків та тролейбусне депо залишилися пошкодженими.



Інформація про кількість поранених та загиблих, як кажуть в Офісі Генпрокурора, є попередньою. Відомо, що серед поранених є щонайменше троє дітей.



За даними ДСНС, 3 квітня рятувальники в Харкові та області здійснили 17 бойових виїздів, з них дев'ять на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Минулої доби у місті горіли житлові будинки не лише у Слобідському, а й у Київському та Московському районах. Ліквідували наслідки російських обстрілів і у Шевченківському районі.



Всього за добу сапери ліквідували 95 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.



Про факт обстрілу в Слобідському районі Офіс Генерального прокурора вже відкрив кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну правоохоронці зареєстрували вже 4204 злочини агресії та військових злочинів, а кількість підозрюваних у їхньому скоєнні становить 214 осіб.



Найбільше, а саме 4073 випадки, кваліфікували саме за статтею про порушення законів та звичаїв війни.