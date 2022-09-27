Внаслідок російського обстрілу Харківщини загинув водій "швидкої"

Сьогодні під час ворожого обстрілу Харківщини загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Росіяни також обстріляли населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією Синєгубова, минулої доби окупанти масово обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області – пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, гаражі та магазини.
У Першотравневому росіяни ракетою вдарили по житлових будинках та господарських спорудах – горіли автомобілі. На місці виявили уламки Іскандеру. За даними ДСНС, під завалами виявили сімох загиблих людей.
У Вовчанську через обстріл горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату – без постраждалих. У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.
Розмінування території Харківської області продовжується. Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.
У Вовчанську через обстріл горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату – без постраждалих. У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.
Розмінування території Харківської області продовжується. Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.
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