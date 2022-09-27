Внаслідок російського обстрілу Харківщини загинув водій "швидкої"

12:03 27 вересня Київ, Україна

Сьогодні під час ворожого обстрілу Харківщини загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Росіяни також обстріляли населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області.



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вранці у селищі Дворічна під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, чоловік просто йшов на роботу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Синєгубова, минулої доби окупанти масово обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області – пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, гаражі та магазини.

“У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарська споруда та магазин. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожого обстрілу госпіталізовано 5 осіб. Усі вони мешканці Куп'янського району”, – написав голова ОВА.

У Першотравневому росіяни ракетою вдарили по житлових будинках та господарських спорудах – горіли автомобілі. На місці виявили уламки Іскандеру. За даними ДСНС, під завалами виявили сімох загиблих людей.



У Вовчанську через обстріл горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату – без постраждалих. У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.



Розмінування території Харківської області продовжується. Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.