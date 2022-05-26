Внаслідок російського обстрілу Харкова загинули п'ятеро людей

17:40 26 травня Київ, Україна

Під час сьогоднішнього обстрілу росіянами центру Харкова загинули п'ятеро цивільних, 10 осіб отримали поранення, серед них дитина.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та радниця голови облради Наталія Попова.

З початку доби у Харкові та області повітряну тривогу оголошували щонайменше сім разів. У соцмережах харків'яни повідомляли про вибухи у районі Павлова Поля, у центрі Харкова, а також у селищі Жуковського.



Окрім п'яти загиблих, наразі відомо також про 10 постраждалих, зокрема, про дитину. Однак ці дані є попередніми.

"Не залишайте місць безпеки!" - закликав городян Олег Синєгубов.

ОНОВЛЕНО: внаслідок російських обстрілів Харкова загинуло семеро людей. Ще 17 отримали поранення, зокрема, й 9-річна дитина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

26 травня били і по місту Дергачі в Харківській області. Зараз там відомо про одного загиблого та пораненого.



Через обстріл у Харківській області залишаються без світла близько 400 населених пунктів, майже 100 – без газу. За даними тамтешньої ОВА, росіяни намагаються покращити тактичне становище у районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов'янськ.