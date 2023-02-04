Внаслідок російських обстрілів в Україні вже постраждав 1271 об'єкт культурної інфраструктури

17:42 03 лютого Київ, Україна

Станом на 25 січня 2023 року, через російські обстріли збитків зазнали 1271 об'єкт культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. З них майже третина – зруйновано.



Про це повідомили 3 лютого у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"За останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 82 одиниці, більше половини з яких – 44 одиниці – це об'єкти на деокупованих територіях Херсонщини, а ще третина – це об'єкти у зонах активних бойових дій Донбасу", – зазначили у Мінкульті.

Відомо, що найбільших втрат та збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Сумській областях.



Пошкодження та руйнування отримали клубні установи, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади художньої освіти (художні школи та коледжі) та об'єкти культурної спадщини на території 198 територіальних громад. Протягом січня 2023 р. список постраждалих територій збільшився на сім територіальних громад.



Загалом постраждали:

603 клубні заклади, 479 бібліотек;

69 музеїв та галерей;

22 театри та філармонії;

98 закладів мистецької освіти.

Примітно, що найчисленнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.



Наприкінці у міністерстві наголосили, що зараз значна частина Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя досі перебувають у тимчасовій окупації. Тому неможливо порахувати точну кількість об'єктів культурної інфраструктури, які постраждали під час бойових дій та окупації.