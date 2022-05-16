Внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку загинули чоловік та жінка

10:05 16 травня Київ, Україна

Внаслідок обстрілів російських військових 15 травня Сєвєродонецька в Луганській області загинули двоє людей, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Чоловік та жінка загинули на місці після обстрілу у старих районах міста приблизно о 16 годині. Ще один чоловік у результаті атаки отримав поранення та був госпіталізований. Росіяни обстрілювали і нові райони, де влучили у сім багатоповерхівок та будівлю професійного училища.



На думку аналітиків з Інституту дослідження війни в США, росія зараз зосереджується на битві за Сєвєродонецьк і спробує захопити населений пункт із півночі та півдня, оскільки не може захопити всю Донецьку область.

Окрім обстрілів Сєвєродонецька минулої доби російська армія била і по Лисичанську, де поранення отримав 15-річний підліток, Привіллю, Новодружеську, Рубіжному, Воєводівці та Білогорівці. Атакували також у напрямку Тошківки, зокрема, обстрілювали села Попаснянської громади.

У Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкодили два десятки будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – всього 11, з яких три багатоповерхівки.



За словами Гайдая, лише минулої доби українські військові відбили 17 атак ворога, а за тиждень – 93.