Внаслідок російських обстрілів на Донбасі за минулу добу загинуло 7 людей

10:40 02 травня Київ, Україна

Минула доба була надважкою для Донбасу, внаслідок ворожих обстрілів 1 травня в Донецькій та Луганській областях загинули семеро людей.

Про це повідомили глави тамтешніх ОВА Сергій Гайдай та Павло Кириленко.



Російські військові били по Оріхову, де зруйнували 12 будинків, по Гірському, де зруйнували чотири будівлі, а також по Сєвєродонецьку, де обстріляли шість багатоповерхівок, п'ять з яких перебувають по сусідству.



Крім того, у Лисичанську згоріла стародавня будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста. Триповерхова кам'яна будівля є пам'яткою архітектури.

“Загалом за 1 травня міста та села Луганщини 18 разів зазнавали ворожих обстрілів. Тільки офіційно зафіксовано руйнацію 28 будинків», – уточнив Гайдай.

Двоє чоловіків з Лисичанська та Попасної, а також мешканка Золотого загинули 1 травня внаслідок російських обстрілів. Ще три особи дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – 12-річний хлопець.

Щодо Донеччини, то російські військові минулої доби били по Лиману, де вбили чотирьох людей і поранили ще сімох. Також під ворожими обстрілами знаходилися Володимирівка та Ярова, де поранення отримали троє та одна людина відповідно.



Крім того, в Бахмутській громаді одна людина померла від поранень, отриманих у Луганській області, а ще одній людині з Луганської області там надали медичну допомогу.



Усього з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 290, а на Луганщині 185 мирних жителів.