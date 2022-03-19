Внаслідок російських обстрілів 16 березня у Чернігові загинули 53 особи

15:09 17 березня Київ, Україна

Російські військові піддають Чернігів системним артилерійським та авіаударам, що знищують цивільну інфраструктуру. Внаслідок російських обстрілів 16 березня в місті загинули 53 особи.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

“За минулу добу до моргів було привезено 53 тіла загиблих, убитих росіянами. Збройні сили України завдають нищівних ударів у відповідь. Ворог панікує та зазнає втрат», – розповів Чаус.

Незважаючи на обстріл у місті, за його словами, постійно працюють бригади електриків та інших комунальників, які намагаються відновити електро-, газо- та водопостачання. Містянам, які змушені сидіти у підвалах без продовольства та води, він порадив звертатися до військових та волонтерів.



Окремо Чаус розповів про прогрес щодо відкриття зелених коридорів. Він наголосив, що цей процес постійно зривають російські загарбники.