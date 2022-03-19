Внаслідок російських обстрілів 16 березня у Чернігові загинули 53 особи
15:09 17 березня Київ, Україна
Російські військові піддають Чернігів системним артилерійським та авіаударам, що знищують цивільну інфраструктуру. Внаслідок російських обстрілів 16 березня в місті загинули 53 особи.
Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
“За минулу добу до моргів було привезено 53 тіла загиблих, убитих росіянами. Збройні сили України завдають нищівних ударів у відповідь. Ворог панікує та зазнає втрат», – розповів Чаус.
Незважаючи на обстріл у місті, за його словами, постійно працюють бригади електриків та інших комунальників, які намагаються відновити електро-, газо- та водопостачання. Містянам, які змушені сидіти у підвалах без продовольства та води, він порадив звертатися до військових та волонтерів.
Окремо Чаус розповів про прогрес щодо відкриття зелених коридорів. Він наголосив, що цей процес постійно зривають російські загарбники.
"Поки не буде погодження з боку загарбників, я не відправлятиму людей на вірну смерть", - додав він.
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Коментарі
Сурен Сердце кровью обливается видеть всё это, но объясните мне убогому почему европейские страны не вступились за Украину или хотя бы не направили своих миротворцев в зону боевых действий? Хотя бы закрыли небо над Украиной! Из-за преступных действий маньяка и его камарильи гибнут тысячи мирных людей. Неужели страх атомной бомбардировки так высок? Так война это вообще рискованное дело и рискуют причем обе стороны, а в данном случае блеф оказывается беспроигрышным вариантом. Знаете, Черчиль, по-моему, перед началом 2-ой мировой войны сказал после очередного малодушного решения союзников: "Европа выбрала позор, а получит войну!" Санкциями его не остановить - русский народ обнищает, но не поднимется, это уже не раз проверено историей - что вытворяли коммуняки проклятые - такого даже Гитлеру с его бурной фантазией в голову не приходило, а дорогому тов. Сталину в это время пели дифирамбы - и теперешний ген. сек. это отлично понимает. И нечего обвинять сейчас русских (я имею в виду честных людей, которые против войны) в бездействии (а я хочу сказать, что акций против войны в России на удивление много, как и примеров личного мужества): в гитлеровской Германии или в Сталинском СССР много было противодействия властям со стороны простого народа? Да, за редчайшими исключениями и вовсе не было - это простые политтехнологии: зомбирование и запугивание. А Россия сегодня - вполне себе тоталитарное государство: уже началась охота на ведьм и риторика 37 года про предателей и изменников Родины. И я вам вот ещё что скажу: переговоры эти все для Украины бесполезны - вас поставят на колени и заставят целовать задницу злобного карлика - без чего он уже себе не представляет счастливого существования - бейтесь до последнего: лучше умереть свободным, чем жить рабом, а эти с позволения сказать "люди" другого языка, кроме языка грубой силы, не понимают от слова совсем. Вот если они почувствует, что земля под ногами горит - вот тогда они станут сговорчивее. Впрочем, В.А. Зеленский производит впечатление умного и порядочного человека - думаю он всё быстро поймет. Извините за писанину - наболело знаете...
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Коментарі