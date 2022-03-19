Внаслідок російських обстрілів 16 березня у Чернігові загинули 53 особи

15:09 17 березня Київ, Україна

Російські військові піддають Чернігів системним артилерійським та авіаударам, що знищують цивільну інфраструктуру. Внаслідок російських обстрілів 16 березня в місті загинули 53 особи.
 
Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
“За минулу добу до моргів було привезено 53 тіла загиблих, убитих росіянами. Збройні сили України завдають нищівних ударів у відповідь. Ворог панікує та зазнає втрат», – розповів Чаус.
Незважаючи на обстріл у місті, за його словами, постійно працюють бригади електриків та інших комунальників, які намагаються відновити електро-, газо- та водопостачання. Містянам, які змушені сидіти у підвалах без продовольства та води, він порадив звертатися до військових та волонтерів.

Окремо Чаус розповів про прогрес щодо відкриття зелених коридорів. Він наголосив, що цей процес постійно зривають російські загарбники.
"Поки не буде погодження з боку загарбників, я не відправлятиму людей на вірну смерть", - додав він.