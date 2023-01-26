Внаслідок ракетних атак росії в Україні загинуло за добу 11 громадян

18:51 26 січня Київ, Україна

Внаслідок терористичних ракетних атак росії з початку доби 26 січня в Україні загинули 11 людей, ще 11 постраждали.



Про це повідомляє речник ДСНС України Олександр Хорунжий, якого цитує пресслужба відомства.



Повідомляється, що станом від 00:00 до 15:00, всього в результаті ракетних атак і атак дронами виникло 2 пожежі, пошкоджено 35 будівель.



За даними рятувальників, загинуло 11 людей, ще 11 - постраждали.



Вказано, що зараз понад 100 рятувальників ДСНС ліквідують наслідки обстрілу.



Найбільше пошкоджено будівель, зокрема, приватних та житлових багатоповерхівок – у Київській області.