Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина

Внаслідок нічного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, загинула одна людина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стала руйнація двоповерхової будівлі комерційного підприємства. Масштабну пожежу ліквідували наші пожежники. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів. Ще одна ракета впала на земельну ділянку у приватному секторі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна приватних будівель та два авто", - йдеться в повідомленні.