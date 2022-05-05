Внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждали 25 людей

У ніч із 4 на 5 травня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. В результаті постраждали щонайменше 25 людей, шестеро з них потребують медичної допомоги у лікарні.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За словами Кириленка, було пошкоджено дев'ять житлових будинків, школу та численні об'єкти цивільної інфраструктури.
За словами Кириленка, було пошкоджено дев'ять житлових будинків, школу та численні об'єкти цивільної інфраструктури.
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