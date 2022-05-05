Внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждали 25 людей

09:41 05 травня Київ, Україна

У ніч із 4 на 5 травня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. В результаті постраждали щонайменше 25 людей, шестеро з них потребують медичної допомоги у лікарні.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За словами Кириленка, було пошкоджено дев'ять житлових будинків, школу та численні об'єкти цивільної інфраструктури.