В результаті пожежі в житловому будинку Києва загинули 2 людини

09:49 04 травень Київ, Україна

У ліквідації нічної пожежі в столиці брали участь 9 одиниць техніки та 40 людей особового складу.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"04 травня о 2:29 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в місті Київ надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою: вул. Китаївська, 32/2 в Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на другому поверсі, попередньо де і виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя", - випливає з повідомлення.

Рятувальники встановили, що вогонь охопив дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах. Для підвозу води також залучали додаткову техніку.



Повідомляється, що пожежа на площі 150 кв.м була локалізована о 4:53 і ліквідована о 6:24.



До ліквідації залучалися 9 одиниць техніки, а також 40 людей особового складу.



Причини і обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.