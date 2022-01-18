В результаті пожежі в житловому будинку Києва загинули 2 людини

У ліквідації нічної пожежі в столиці брали участь 9 одиниць техніки та 40 людей особового складу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники встановили, що вогонь охопив дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах. Для підвозу води також залучали додаткову техніку.
Повідомляється, що пожежа на площі 150 кв.м була локалізована о 4:53 і ліквідована о 6:24.
До ліквідації залучалися 9 одиниць техніки, а також 40 людей особового складу.
Причини і обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Повідомляється, що пожежа на площі 150 кв.м була локалізована о 4:53 і ліквідована о 6:24.
До ліквідації залучалися 9 одиниць техніки, а також 40 людей особового складу.
Причини і обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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