Внаслідок обстрілів російських військових у місті Дергачі на Харківщині загинули троє цивільних

18:07 25 квітня Київ, Україна

Сьогодні від обстрілу окупантів постраждали жителі Дергачів та прилеглих сіл Харківської області. Росіяни стріляли артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок - загинули 3 мирні жителі, 1 особа поранена.