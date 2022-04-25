Внаслідок обстрілів російських військових у місті Дергачі на Харківщині загинули троє цивільних

Сьогодні від обстрілу окупантів постраждали жителі Дергачів та прилеглих сіл Харківської області. Росіяни стріляли артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок - загинули 3 мирні жителі, 1 особа поранена.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов підкреслив, що російські військові, незважаючи на релігійні свята, продовжують обстрілювати Харківщину другу добу поспіль. У Великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки та Північної Салтівки Харкова. Там поранення отримали троє людей.
Вдень 24 квітня обстрілювали Золочівський та Чугуївський райони. За попередніми даними, поранення там отримали 11 осіб, у тому числі 11-річна дитина: у Чугуєві – 6, у Малинівці – 5, у Золочеві – 1. Ще двоє людей за минулу добу загинули у Харкові та Чугуєві.
Синєгубов закликав жителів регіону не нехтувати сигналами повітряної небезпеки та без необхідності не виходити на вулицю.
Нагадаємо, що 25 квітня під обстріл російськими ракетами потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Внаслідок обстрілів Жмеринки та Козятина на Вінниччині п'ятеро людей загинули, ще 18 отримали поранення.
Синєгубов підкреслив, що російські військові, незважаючи на релігійні свята, продовжують обстрілювати Харківщину другу добу поспіль. У Великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки та Північної Салтівки Харкова. Там поранення отримали троє людей.
Вдень 24 квітня обстрілювали Золочівський та Чугуївський райони. За попередніми даними, поранення там отримали 11 осіб, у тому числі 11-річна дитина: у Чугуєві – 6, у Малинівці – 5, у Золочеві – 1. Ще двоє людей за минулу добу загинули у Харкові та Чугуєві.
Синєгубов закликав жителів регіону не нехтувати сигналами повітряної небезпеки та без необхідності не виходити на вулицю.
Нагадаємо, що 25 квітня під обстріл російськими ракетами потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Внаслідок обстрілів Жмеринки та Козятина на Вінниччині п'ятеро людей загинули, ще 18 отримали поранення.
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