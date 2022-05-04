Внаслідок обстрілу Вугледара загинуло 3 особи

12:46 03 травня Київ, Україна

У Вугледарі Донецької області снарядом розірвало трьох людей, які прийшли по воду.

3 травня близько 6.30 обстріляли містечко Вугледар Донецької області. Загинуло троє людей, які прийшли за питною водою.



Попередньо дві жінки, їхні тіла розірвані, та чоловік 42 років, якого впізнала дружина. Їхні тіла поховають на дитячому майданчику біля цвинтаря, де вже закінчилися місця. Ідентифікують після завершення бойових дій.