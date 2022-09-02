Внаслідок обстрілу Оріхова загинув 17-річний хлопець

17:59 25 серпня Київ, Україна

Російські окупаційні війська протягом кількох годин обстрілювали місто Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одна жінка отримала поранення.



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Черговий масований ворожий обстріл у Оріхові та населених пунктах навколо. Окупант застосував артилерію, обстрілювали кілька годин поспіль. Загинув 17-річний хлопець. Він був тяжко поранений, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки. Зруйновано десятки приватних будинків", – написав Старух.

Крім того, минулої доби росіяни обстріляли позиції українських військових у районах населених пунктів Оріхівщини, Гуляйпільщини, Пологівщини та Василівського району. А неподалік Оріхова, Гуляйполя та Щербаків окупанти завдали авіаудари.





