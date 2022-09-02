Внаслідок обстрілу Оріхова загинув 17-річний хлопець

Російські окупаційні війська протягом кількох годин обстрілювали місто Оріхів у Запорізькій області. Внаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одна жінка отримала поранення.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Крім того, минулої доби росіяни обстріляли позиції українських військових у районах населених пунктів Оріхівщини, Гуляйпільщини, Пологівщини та Василівського району. А неподалік Оріхова, Гуляйполя та Щербаків окупанти завдали авіаудари.
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