Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинула 11-річна дитина

Внаслідок обстрілу російськими військовими Дніпропетровської області 24 серпня загинула 11-річна дитина, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровщини та влучили у приватний будинок.
О 15 годині Тимошенко повідомляв, що під завалами будинку перебували двоє дітей, яких вдалося врятувати. Згодом він повідомив про одну загиблу дитину.
О 15 годині Тимошенко повідомляв, що під завалами будинку перебували двоє дітей, яких вдалося врятувати. Згодом він повідомив про одну загиблу дитину.
Крім того, повідомляється, що у селищі Велика Костромка Дніпропетровської області російські військові окупанти влучили у житлові будинки. Мер Зеленодольська Дмитро Невеселий каже, що внаслідок обстрілу сталася пожежа, її рятувальники вже загасили, а люди не постраждали.
На трагічну подію вже відреагував керівник ОП Андрій Єрмак.
За пів року повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 374 дитини, а ще 723 отримали поранення.
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