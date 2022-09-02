Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинула 11-річна дитина

20:22 24 серпня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими військовими Дніпропетровської області 24 серпня загинула 11-річна дитина, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровщини та влучили у приватний будинок.



О 15 годині Тимошенко повідомляв, що під завалами будинку перебували двоє дітей, яких вдалося врятувати. Згодом він повідомив про одну загиблу дитину.

“Немає виправдання російським вбивцям. Просто не вистачає слів", – каже чиновник.

Крім того, повідомляється, що у селищі Велика Костромка Дніпропетровської області російські військові окупанти влучили у житлові будинки. Мер Зеленодольська Дмитро Невеселий каже, що внаслідок обстрілу сталася пожежа, її рятувальники вже загасили, а люди не постраждали.

На трагічну подію вже відреагував керівник ОП Андрій Єрмак.

"Відповідь буде за все, за кожен злочин для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього. Ізоляція росії та відповідальність для терористів – це майбутнє цієї терористичної держави», – написав Єрмак.

За пів року повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 374 дитини, а ще 723 отримали поранення.