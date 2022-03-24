Внаслідок обстрілу Охтирки на Сумщині загинув чоловік

13:49 24 березня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Охтирка на Сумщині загинув чоловік.



Про це повідомили у ДСНС.



Росіяни вдарили артилерією по місту. Тіло загиблого витягли з-під завалів одного із зруйнованих будинків. Із цього будинку вдалося врятувати одну жінку.

В інших населених пунктах Охтирщини, по яких ворог завдав ударів, рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих.



В цей час Офіс Генпрокурора вже розпочав досудове розслідування за фактом обстрілу міста за статтею про порушення законів та звичаїв війни. За даними правоохоронців, загалом зруйнованими та пошкодженими внаслідок обстрілу росіян залишилися не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та лінії електрокордонів.