Внаслідок обстрілу аеропорту в Дніпрі поранення отримала одна людина

16:41 15 березня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу російськими військовими Міжнародного аеропорту в Дніпрі поранення отримала одна людина, повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.



За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), росіяни близько третьої ночі 15 березня випустили дві ракети, які знищили злітно-посадкову смугу. Тепер вона не придатна для використання. Також сильно пошкоджено будівлю аеропорту: стіни, вікна та термінал.

"На відновлення руйнувань піде багато ресурсів та часу - масштабні пошкодження", - зазначили у відомстві.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу за статтею про порушення законів та звичаїв війни.



На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини події досі встановлюють.



Авіаудар по аеродрому став другим з початку війни. Вперше росіяни обстріляли його 24 лютого.