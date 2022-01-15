В результаті необережного поводження зі зброєю загинув першокурсник

11:32 02 вересень Київ, Україна

Курсант Житомирського військового інституту імені Корольова загинув в результаті необережного поводження зі зброєю. Про це повідомляється на сайті інституту.



Трагедія сталася 1 вересня. Загиблий - курсант набору 2020 року Максим Хоровський. Причини та обставини події вивчаються представниками Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції.



"Командування Житомирського військового інституту висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого курсанта", - йдеться в повідомленні.