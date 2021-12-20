Внаслідок аварії вантажівки в Мексиці загинуло понад 50 людей

12:52 10 грудень Київ, Україна





В аварії загинули щонайменше 54 особи, 56 отримали різні поранення, повідомила влада.



Глава Управління цивільної оборони штату Чьяпас Луїс Морено повідомив, що, ймовірно, аварія сталася через перевищення швидкості та перевантаження. Поруч із місцем аварії був крутий поворот, який, ймовірно, і сприяв Вантажний автомобіль, забитий людьми, які, мабуть, були мігрантами з Центральної Америки, перекинувся і врізався в пішохідний міст на півдні Мексики.В аварії загинули щонайменше 54 особи, 56 отримали різні поранення, повідомила влада.Глава Управління цивільної оборони штату Чьяпас Луїс Морено повідомив, що, ймовірно, аварія сталася через перевищення швидкості та перевантаження. Поруч із місцем аварії був крутий поворот, який, ймовірно, і сприяв ДТП

Рятувальники, які прибули на місце події, розповіли, що мігрантів на борту вантажівки було ще більше, але коли сталася ДТП, вони бігли, побоюючись затримання міграційною службою, а це означає, що в машину "запхали" понад 110 людей.