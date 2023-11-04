Внаслідок ДТП у Запорізькій області загинули троє та один травмований

09:52 04 листопада Київ, Україна

Нацполіція повідомила про смертельну ДТП у Запорізькій області. Трагедія сталася у п'ятницю, 3 листопада. При лобовому зіткненні BMW з вантажівкою DAF загинули водій авто та двоє його пасажирів. Четвертого пасажира госпіталізували із травмами.

Зазначається, що водій легкового автомобіля рухався дорогою до села Спасівка Вільнянського району.. На перехресті з автошляхом Запоріжжя – Донецьк він не надав перевагу водієві вантажного автомобіля DAF з причепом, який рухався у напрямку обласного центру..Внаслідок цього сталося зіткнення транспортних засобів.

"Внаслідок аварії водій авто BMW та дві його пасажирки, жінки 63 та 22 років, отримали травми, не сумісні з життям, ще одного 22-річного пасажира з травмами доставлено до лікарні", - повідомили в поліції.

У ДСНС зазначили, що рятувальникам довелося за допомогою гідравлічного та електроінструментів деблокували потерпілого та тіла загиблих зі знівеченого легковика.

Застосовуючи механічну піну, рятувальники запобігли займанню палива, яке розлилося на проїжджу частину дороги.

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