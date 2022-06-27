В результате аварии под Киевом погибло 3 человек

15:37 17 травня Київ, Україна

У Київській області автомобіль врізався в дерево, в результаті чого постраждало 5 людей, з яких двоє госпіталізовані, троє загинули на місці. Причина ДТП встановлюється

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Рятувальники провели деблокування трьох загиблих громадян з понівеченої машини за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Також вони знеструмили акумуляторну батарею, для усунення загрози загоряння автомобіля.



Як наголошується, в ДТП загинули водій і двоє пасажирів 1996 і 1997 років народження. Крім того, отримали травми дві пасажирки 1997 і 1996 років народження. З місця події їх негайно направили до Бородянської центральної лікарні.



На даний момент встановлюється причина ДТП.