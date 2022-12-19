Внаслідок атаки дронів рф на Київщині постраждали 3 особи

14:03 19 грудня Київ, Україна

Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу на Київщині постраждало троє людей, а також пошкоджено 9 будинків.



Про це повідомляє начальник управління Нацполіції у Київській області Андрій Небітов у Telegram, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

"Троє постраждалих, щонайменше 9 пошкоджених будинків вже маємо на Київщині внаслідок сьогоднішньої масованої атаки окупантів.







Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули наші поліціянти у двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки.



Глава поліції вкотре закликав громадян у разі сигналу повітряної тривоги негайно проходити в укриття. Від цього залежить ваше здоров'я та життя.



За даними голови КМВА, частково знеструмлено Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони. Заживлена лише критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна, наголосив Кулеба.



З ночі усі служби ліквідують наслідки атак.



В області зараз запроваджено екстрені відключення. Глава області зазначив, що графіки стабілізаційних відключень не діють.