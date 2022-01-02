У ресторані Дніпра виявили дюжину змій, що прокинулися від сплячки

11:13 25 квітень Київ, Україна

Велику кількість змій було виявлено в центрі Дніпра в одному з ресторанів. Оскільки ресторан знаходиться на Січеславській набережній, поряд з ним, як стверджують очевидці, змії влаштували собі гніздо. Очевидно, в пошуках теплого місця, 12 змій намагалися проникнути в заклад.

Плазунів помітили перехожі, які і зателефонували на лінію "101". Незабаром на місце прибули співробітники Державної служби, які відловили змій і посадили в клітку. Після цього їх вивезли за межі міста і випустили в звичне для них середовище проживання.

В результаті події ніхто не постраждав.

Про породу змій і про те, чи становлять вони загрозу для перехожих, не повідомляється. Відомо, що в регіоні зареєстровано дев'ять видів плазунів. Серед них - степова гадюка і гадюка звичайна. Обидва ці види отруйні, проте рідко їхні укуси завершуються для дорослих і здорових людей летальним результатом.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік в стані алкогольного сп'яніння гуляв містом в компанії двох великих змій, які обвилися навколо його шиї.