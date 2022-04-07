У річці Случ знайшли затоплений автомобіль з двома тілами

12:05 12 листопада Київ, Україна

Через два дні з моменту надходження в поліцію Житомирської області заяви про зникнення чоловіка і 14-річного хлопчика, пошукова група рятувальників виявила на дні річки Случ автомобіль з тілами розшукуваних.



Про це повідомляє поліція Житомирської області.



Про зникнення 39-річного чоловіка і його 14-річного пасинка заявила мати хлопчика.



Зі слів заявниці, жительки райцентру, близько 16:30 9 листопада її чоловік на автомобілі Citroen Berlingo заїжджав до неї на роботу і повідомив, що має намір їхати додому. У той самий час, як зараз встановили поліціянти, після розмови з дружиною чоловік зателефонував синові, який в цей час вигулював домашню собаку породи хаскі. За однією з версій, чоловік міг забрати хлопця і разом з ним поїхати за місто на короткочасну прогулянку.



Пошукові заходи тривали два дні. 11 листопада у другій половині дня рятувальники, досліджуючи дно акваторії річки Случ, виявили затоплений автомобіль, в салоні якого знаходилися чоловік і хлопчик.



За допомогою спецтехніки автомобіль підняли з дна водойми. Крутий берег і велика глибина річки в цьому місці вимагали значних зусиль рятувальників для евакуації транспортного засобу.



В рамках досудового розслідування призначена судово-медична експертиза причин смерті. Встановлюються всі обставини трагічної події.