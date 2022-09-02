У районі ЗАЕС зафіксували п'ять "прильотів"

17:51 11 серпня Київ, Україна

Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції – поряд із ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.

Про це повідомляє Енергоатом у четвер, 11 серпня.



Вказано, що на невеликій ділянці спалахнула трава, але ніхто не постраждав. Проте ворог на цьому не зупинився.

"Ще п'ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС. Внаслідок обстрілу на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже для безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни повернули назад до Енергодару. Поки ситуація не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що ситуація на атомній станції зараз є контрольованою. В Енергоатомі назвали фейковою та маніпулятивною інформацію, яку "миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці залишає станцію".