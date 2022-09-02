У районі ЗАЕС зафіксували п'ять "прильотів"

Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції – поряд із ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.
Про це повідомляє Енергоатом у четвер, 11 серпня.
Вказано, що на невеликій ділянці спалахнула трава, але ніхто не постраждав. Проте ворог на цьому не зупинився.
Вказано, що на невеликій ділянці спалахнула трава, але ніхто не постраждав. Проте ворог на цьому не зупинився.
Стверджується, що ситуація на атомній станції зараз є контрольованою. В Енергоатомі назвали фейковою та маніпулятивною інформацію, яку "миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці залишає станцію".
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