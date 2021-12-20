У районі населеного пункту Південне смертельно поранений український воїн

Сьогодні, в результаті прицільного обстрілу з боку російських окупантів поблизу населеного пункту Південне, загинув один український воїн.
Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного управління "Північ".
Як підкреслюється, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.
Також зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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