У районі населеного пункту Південне смертельно поранений український воїн

16:05 18 березень Київ, Україна

Сьогодні, в результаті прицільного обстрілу з боку російських окупантів поблизу населеного пункту Південне, загинув один український воїн.



Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного управління "Північ".



Як підкреслюється, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, врятувати життя не вдалося. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - підкреслюється в повідомленні.

Також зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.