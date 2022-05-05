У районі Ізюма загинув доброволець та журналіст Олександр Махов

06:56 05 травня Київ, Україна

У районі Ізюму на Харківщині загинув журналіст Олександр Махов. Він був учасником війни на Донбасі у 2014 році та військовим кореспондентом – висвітлював події на передовій.

Про це повідомляє "Україна 24". Олександр багато років працював на каналах "Україна", "Україна24", "Дім" та висвітлював події на фронті.

Махов родом із Луганської області, у 2022 році з редакції вирушив на фронт у лавах ЗСУ, щоб захищати Україну.

«Олександр талановитий журналіст, який вирішив на час воєнного стану та активних бойових дій вибрати захист Батьківщини на лінії бойових зіткнень із російським агресором. Олександр тримав постійний зв'язок із нашою редакцією, а ми регулярно під час редпланерок, говорячи про подвиг та героїзм українських військових, незмінно уявляли собі саме Олександра», — розповіли у редакції.

Нещодавно йому виповнилося 36 років.