У роботі електронних сервісів Ощадбанку стався масштабний збій

17:23 15 лютий Київ, Україна

Представники Ощадбанку вибачаються перед клієнтами за незручності та запевняють, що незабаром проблеми будуть усунуті



Клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржаться, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку стався масштабний збій.



Як повідомляють люди в соціальних мережах, по всій Україні не працюють банкомати, термінали самообслуговування, спостерігаються проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також у роботі програми Ощад24/7 та електронних сервісів банку. Станом на 17:00 програма «Сбер24/7» на мобільних пристроях не запускалася.



На гарячій лінії з підтримки клієнтів банківської установи «Головкому» повідомили, що зараз технічні фахівці Ощадбанку працюють над вирішенням проблеми та здійснюють перевірку програмного забезпечення банку.. Також співробітник служби підтримки додав, що збій у роботі поширюються саме на проведення операцій з рахунками, тому на даний момент розрахуватися карткою Ощадбанку або сплатити що-небудь за допомогою POS-терміналу неможливо.



Про терміни усунення існуючих проблем у роботі Ощадбанку співробітники установи не змогли відповісти.