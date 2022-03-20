У п'ятиповерхівці під Києвом прогримів вибух, є постраждалі

15:37 21 червня Київ, Україна

У селі Білогородка Київської області в 5-поверховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух з подальшим горінням.

Вогонь зруйнував частину будівлі, вигоріли як мінімум сім квартир, частина даху. За допомогою пожежних сходів рятувальники евакуювали людей з п'ятого по третій поверхи, деякі постраждалі - без свідомості.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних (ДСНС) 21 червня.



На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві швидкі і екстрена служба газу.

"Вибух стався в квартирі на третьому поверсі, пожежа розповсюдилася на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновані вікна. 2 людини госпіталізовані, з них 1 дитина 2008 року народження. Шестеро постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися. Рятувальники евакуювали з будинку 40 осіб", - говориться в повідомленні.

Що саме стало причиною вибуху, поки невідомо.