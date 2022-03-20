У п'ятиповерхівці під Києвом прогримів вибух, є постраждалі

У селі Білогородка Київської області в 5-поверховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух з подальшим горінням.
Вогонь зруйнував частину будівлі, вигоріли як мінімум сім квартир, частина даху. За допомогою пожежних сходів рятувальники евакуювали людей з п'ятого по третій поверхи, деякі постраждалі - без свідомості.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних (ДСНС) 21 червня.
На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві швидкі і екстрена служба газу.
На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві швидкі і екстрена служба газу.
Що саме стало причиною вибуху, поки невідомо.
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