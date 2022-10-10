У п'яти областях України через ракетний удар немає електропостачання

14:29 10 жовтня Київ, Україна

Внаслідок масованого ракетного обстрілу України виникло понад 30 пожеж на об'єктах критичної інфраструктури у восьми областях та у Києві, повідомляють у ДСНС.

За даними ДСНС, внаслідок терористичної атаки загинуло дев'ять осіб, травмовано 36 людей.

Повідомляється, що значна кількість ударів припала на об'єкти електропостачання.

"Відсутнє електропостачання у п'яти областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Україні 83 ракети, 43 знищені.

У поліції повідомляли про щонайменше 10 загиблих і близько 60 поранених внаслідок атаки.