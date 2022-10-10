У п'яти областях України через ракетний удар немає електропостачання

Внаслідок масованого ракетного обстрілу України виникло понад 30 пожеж на об'єктах критичної інфраструктури у восьми областях та у Києві, повідомляють у ДСНС.
За даними ДСНС, внаслідок терористичної атаки загинуло дев'ять осіб, травмовано 36 людей.
Повідомляється, що значна кількість ударів припала на об'єкти електропостачання.
Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Україні 83 ракети, 43 знищені.
У поліції повідомляли про щонайменше 10 загиблих і близько 60 поранених внаслідок атаки.
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