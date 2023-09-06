У Пскові пролунали вибухи: пожежа на військовому аеродромі "Хрести"

10:17 30 серпня Київ, Україна

У ніч проти 30 серпня у російському Пскові пролунали вибухи. Внаслідок атаки безпілотників на військовий аеродром "Хрести" виникла пожежа.

Як повідомляють місцеві жителі, вибухи було чутно близько 23:40. У небі над аеродромом було видно яскраві спалахи.

За попередніми даними, в атаці брали участь дрони-камікадзе. Для їхнього знищення російські сили ППО використовували зенітні ракетні комплекси, а також стрілецьку зброю.

Внаслідок атаки на аеродромі виникла пожежа. Пожежі надали третій рівень складності.

Небо над Псковом закрите.

Атака БПЛА відбулася і по Черохинській військовій базі, де дислокується 104-й повітрянодесантний полк, військовослужбовці якого вбивали українців у Бучі.

Деякі прокремлівські канали пишуть, що дрони могли прилетіти з боку однієї із країн Балтії.

Прокремлівський Mash повідомляє, що один із безпілотників влучив у паливозаправний комплекс на території аеропорту.