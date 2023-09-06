У Пскові пролунали вибухи: пожежа на військовому аеродромі "Хрести"

У ніч проти 30 серпня у російському Пскові пролунали вибухи. Внаслідок атаки безпілотників на військовий аеродром "Хрести" виникла пожежа.
Як повідомляють місцеві жителі, вибухи було чутно близько 23:40. У небі над аеродромом було видно яскраві спалахи.
За попередніми даними, в атаці брали участь дрони-камікадзе. Для їхнього знищення російські сили ППО використовували зенітні ракетні комплекси, а також стрілецьку зброю.
Внаслідок атаки на аеродромі виникла пожежа. Пожежі надали третій рівень складності.
Небо над Псковом закрите.
Атака БПЛА відбулася і по Черохинській військовій базі, де дислокується 104-й повітрянодесантний полк, військовослужбовці якого вбивали українців у Бучі.
Деякі прокремлівські канали пишуть, що дрони могли прилетіти з боку однієї із країн Балтії.
Прокремлівський Mash повідомляє, що один із безпілотників влучив у паливозаправний комплекс на території аеропорту.
Як повідомляють місцеві жителі, вибухи було чутно близько 23:40. У небі над аеродромом було видно яскраві спалахи.
За попередніми даними, в атаці брали участь дрони-камікадзе. Для їхнього знищення російські сили ППО використовували зенітні ракетні комплекси, а також стрілецьку зброю.
Внаслідок атаки на аеродромі виникла пожежа. Пожежі надали третій рівень складності.
Небо над Псковом закрите.
Атака БПЛА відбулася і по Черохинській військовій базі, де дислокується 104-й повітрянодесантний полк, військовослужбовці якого вбивали українців у Бучі.
Деякі прокремлівські канали пишуть, що дрони могли прилетіти з боку однієї із країн Балтії.
Прокремлівський Mash повідомляє, що один із безпілотників влучив у паливозаправний комплекс на території аеропорту.
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