У ставку одного із селищ Запорізького району потонув 20-річний чоловік

Будь-яка смерть, по суті, прикра. Але набагато гірше, коли одні гинуть на полі бою, захищаючи Батьківщину, а хтось гине через свою дурість. Так, літо на Запоріжжі дуже спекотне, рятувальники нагадують, що за умов війни в регіоні заборонено відвідувати місця масового відпочинку на водних об'єктах.
Не всі прислухаються до вимог влади. Як повідомило 26 серпня управління ДСНС у Запорізькій області, у ставку поблизу одного із селищ Запорізького району потонув 20-річний чоловік.
Інформація про зникнення людини на водоймі надійшла рятувальникам напередодні о 17.10.
За фактом події розпочато розслідування.
Раніше повідомлялося, що під час відпочинку на річці Острів на Житомирщині потонули двоє чоловіків.
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