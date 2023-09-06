У ставку одного із селищ Запорізького району потонув 20-річний чоловік

11:46 26 серпня Київ, Україна

Будь-яка смерть, по суті, прикра. Але набагато гірше, коли одні гинуть на полі бою, захищаючи Батьківщину, а хтось гине через свою дурість. Так, літо на Запоріжжі дуже спекотне, рятувальники нагадують, що за умов війни в регіоні заборонено відвідувати місця масового відпочинку на водних об'єктах.

Не всі прислухаються до вимог влади. Як повідомило 26 серпня управління ДСНС у Запорізькій області, у ставку поблизу одного із селищ Запорізького району потонув 20-річний чоловік.

Інформація про зникнення людини на водоймі надійшла рятувальникам напередодні о 17.10.

"На місце події виїхали водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення. Як з'ясувалося в ході попереднього розслідування, 20-річний хлопець стрибнув зі скелі у воду і зник з поля зору друзів. Під час пошукових робіт водолазна група обстежила 400 кв.м акваторії ставка та виявила тіло хлопця на дні водоймища”, - уточнили у відомстві.

За фактом події розпочато розслідування.

Раніше повідомлялося, що під час відпочинку на річці Острів на Житомирщині потонули двоє чоловіків.