У прикордонній зоні в Узбекистані розбився афганський військовий літак

Виникає безліч домислів, коли в тривожний час втечі афганського президента на кордоні з Узбекистаном розбивається літак ВПС Афганістану. Як повідомляється, військовий літак розбився на кордоні з Узбекистаном в Сурхандарьїнській області.
Він уточнив, що аварія сталася напередодні.
Тим часом в аеропорту Кабула люди гинуть, намагаючись зачепитися за шасі літаків, що евакуюють іноземців.
Тисячі афганців заполонили аеропорт в надії залишити країну після захоплення влади "Талібаном". Аеропорт Кабула призупинив виконання цивільних рейсів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі