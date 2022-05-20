У прикордонній зоні в Узбекистані розбився афганський військовий літак

13:36 16 серпня Київ, Україна

Виникає безліч домислів, коли в тривожний час втечі афганського президента на кордоні з Узбекистаном розбивається літак ВПС Афганістану. Як повідомляється, військовий літак розбився на кордоні з Узбекистаном в Сурхандарьїнській області.

"Дійсно, напередодні в Сурхандарьїнській області Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС, в цей час вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлена пізніше", - повідомив начальник інформаційної служби Міноборони Узбекистану Бахром Зульфікаров.

Він уточнив, що аварія сталася напередодні.

Тим часом в аеропорту Кабула люди гинуть, намагаючись зачепитися за шасі літаків, що евакуюють іноземців.

Тисячі афганців заполонили аеропорт в надії залишити країну після захоплення влади "Талібаном". Аеропорт Кабула призупинив виконання цивільних рейсів.